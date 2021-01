De Paola: “Pianto di Insigne? Commovente ma esagerato”

Nel corso di ‘Arena Maradona’, trasmissione in onda su Radio Crc, è intervenuto Paolo De Paola, ex direttore del Corriere dello Sport, per parlare di Insigne e del Napoli. Le sue parole:

“Il Napoli è una squadra forte. Deve subito archiviare la sconfitta in Supercoppa, perché si tratta dell’ultimo dei trofei. Il problema del Napoli è che sente troppo la rivalità con la Juve. Il primo è Insigne: si è abbandonato a un pianto commovente, ma esagerato. È un leader in Nazionale, lo può essere anche nel Napoli”