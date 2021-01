Verona-Napoli, i precedenti

Domenica 24 gennaio andrà in scena Verona-Napoli, match valido per la diciannovesima giornata di Serie A. Quella di domenica sarà la sfida numero 55, e la ventottesima edizione in casa Verona. Le precedenti 27 vedono un perfetto pareggio, con questo bilancio: 10 vittorie per il Verona, 7 pareggi e 10 successi azzurri.

L’ultima vittoria del Napoli in trasferta risale all’ultima sfida tra le due squadre al Bentegodi. Gli azzurri portarono a casa un 2-0 secco con gol di Milik e Lozano.

L’ultimo pareggio invece risale alla stagione 1997/98. La partita in casa veneta finì per 1-1.

L’ultima vittoria del Verona in casa invece è datata 15 marzo 2015. La squadra di casa riuscì a imporsi per 2-0 con: doppietta di Luca Toni.