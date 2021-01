Verona, il difensore Günter: “Toglieremo spazio ad Insigne. Rrahmani? Mi ha telefonato, sapeva delle difficoltà: dategli tempo”

Koray Günter, difensore centrale dell’Hellas Verona – prossima avversaria del Napoli, domenica alle 15 – parla ai microfoni de ‘L’Arena’ della imminente sfida:

“Gli azzurri hanno giocatori che possono cambiare la partita da un momento all’altro, anche se la gara resta ferma. Togliere spazio a Lozano ed Insigne? Sarebbe già una grande cosa. Io sono a disposizione della squadra ed il mister lo sa, se mi chiama io sono pronto”.

“Rrahmani? Sapeva di incontrare difficoltà andando a Napoli, me lo ha detto per telefono. Lui è forte e sappiamo tutti quanto vale, ma siamo consapevoli che imporsi in una grande squadra come quella azzurra è molto più difficile.

Se si considera che deve adattarsi anche al fatto che sia a quatto, e che deve contendersi il posto con Koulibaly e Manolas, è normale che abbia bisogno di più tempo“.