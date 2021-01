Ugolini: “Osimhen domani a Castel Volturno, ottimismo per lo Spezia”

Massimo Ugolini ha parlato ai microfoni di Sky Sport in merito alle ultime su Victor Osimhen.

“Osimhen potrà tornare a disposizione di Gattuso soltanto dopo aver effettuato le visite di routine che svolgerà domani mattina. Se l’esito sarà positivo parteciperà all’allenamento a Castel Volturno, personalizzato. Alle 15 allenamento e partenza per Verona. Osimhen rimarrà al centro sportivo e non partirà. Però attenzione si riaggrega al gruppo e sopra. C’è ottimismo per un recupero parziale contro lo Spezia in coppa Italia in cui potrebbe entrare per qualche minuto a gara in corso”.