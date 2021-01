Repubblica – Molti big hanno deluso, il Napoli paga le loro insufficienze

Secondo l’edizione odierna di Repubblica, una della ragioni della sconfitta in Supercoppa sarebbe stata l’insufficienza di diversi calciatori azzurri.

Coloro che avrebbero dovuto accendere la luce, Zielinski, Insigne e Lozano, non hanno fornito una prova entusiasmante. Il quotidiano parla anche di una mancanza di abitudine a lottare per questi trofei: fattore che, tra i tanti, avrebbe causato uno stato di ansia e tensione tra i partenopei. La Juventus, dalla sua parte, vanta innumerevoli trofei in campo nazionale.

E’ mancato il carisma, la grinta soprattutto. Quello che Gattuso chiede a questa squadra da tempo.