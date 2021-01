Rai – Bloccata la cessione di Llorente. Ecco il motivo

Secondo quanto riportato dalla Rai, sarebbe stata bloccata la trattativa per la cessione di Fernando Llorente. L’attaccante basco non ha mai goduto di una centralità nel progetto di Gattuso, anzi, è sempre stato relegato ai margini. Tuttavia, le varie assenze hanno fatto in modo che l’ex Juventus potesse trovare maggiore spazio, e almeno fino allo Spezia, la sua cessione è in standby. A richiederlo, è stato proprio l’allenatore. Nonostante tutto, resta sul mercato perché la sua avventura con la maglia del Napoli sembra essere giunta al termine