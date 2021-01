Probabile formazione – L’11 che Gattuso probabilmente schiererà a Verona

Domenica alle 15:00, al Bentegodi di Verona, andrà in scena l’ultima partita del girone d’andata tra Verona e Napoli.

Gattuso sembra avere in mente la formazione anti – Verona, non ci sono molti dubbi da sciogliere.

Uno dei pochi dubbi è in porta con Meret leggermente favorito su Ospina: la linea a 4 davanti al portiere friuliano vedrà Di Lorenzo e Hysaj sugli esterni e Manolas e Koulibaly centrali; i due davanti alla difesa saranno quasi sicuramente Demme e Bakayoko vista l’indisponibilità di Fabian Ruiz causa Covid. L’attacco sarà composto da Lozano, Zielinski e Insigne davanti a Petagna che è favorito su Mertens che oggi ha lavorato a parte e su Osimhen che è appena risultato negativo e quindi disponibile ma che dovrà mettere minuti nelle gambe.

La probabile formazione: (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo; Manoals; Koulibaly; Hysaj; Demme; Bakayoko; Lozano; Zielinski; Insigne; Petagna