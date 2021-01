Prandelli: “Dopo la sfida con il Napoli? Ho chiesto scusa ai tifosi, ma può capitare a tutti”

Prandelli, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita con il Crotone domani e si è soffermato sul pesante ko, per 6-0, contro il Napoli: “Domani è una partita importante per noi. Il Crotone gioca un calcio pensato ed è una squadra molto insidiosa, infatti ha messo in difficoltà diverse squadre. Non bisogna abbassare la guardia, io ho fiducia nei miei. Al termine della sfida con il Napoli ho chiesto scusa ai tifosi, ma non possiamo portarci dietro la sconfitta con il Napoli, bisogna reagire. Domani, anche se non sarà facile, dobbiamo fare risultato e vincere”.