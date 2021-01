Alfredo Pedullà, esperto di mercato, ha parlato ai microfoni di Sportitalia dei movimenti di mercato che riguardano gli attaccanti e tra questi c’è Llorente: “Llorente ha ottenuto il via libera per Udine, dopo che il Napoli ha ritrovato Osimhen, risultato negativo al Covid. L’affare si concluderà lunedì, vista la richiesta del Napoli di tenerlo per l’impegno con il Verona. L’approdo dello spagnolo all’udinese sbloccherà anche la trattativa di Lasagna al Verona”.