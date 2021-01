Lega Serie A, dubbi sulla rielezione del presidente Paolo Dal Pino

Paolo Del Pino ha dichiarato di voler aspettare ancora un po’ prima di confermare o meno la sua rinomina a presidente di Lega Serie A, stabilita soltanto ieri in occasione della seconda votazione in quanto nella prima aveva ottenuto solo dieci voti su venti totali. Il Corriere Dello Sport riporta diverse dinamiche sulla rielezione di Dal Pino, alla quale si è potuti arrivare grazie alla rinuncia da parte di Fenucci a un posto di consigliere federale, dando così campo libero a Lotito, il quale voleva evitare la rielezione di Dal Pino. Quest’ultimo ha ricevuto dunque voti contrari da Lazio, Napoli, Atalanta, Inter, Verona, Udinese e Fiorentina. I viola in particolar modo non erano d’accordo con l’esclusione dal Consiglio di Joe Barone.