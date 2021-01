Il giorno mercoledì 27 gennaio, alle ore 9:30, si terrà in videoconferenza l’Assemblea della Lega Nazionale Professionisti di Serie A. Il tutto sarà effettuato in via d’urgenza. Ecco quali saranno i punti da trattare

– Verifica poteri

– Comunicazioni del Presidente

– Comunicazioni dell’AD

– Approvazione del Term Sheet con il Consorzio CVC-Avendt-FSI e delibere conseguenti

– Correttivo per la quota d’abbonamenti e biglietti per la stagione in corso

– Varie ed eventuali.