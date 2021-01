L’angolo del fantallenatore – I nostri consigli per la diciannovesima giornata

Inizierà oggi, con la sfida tra Benevento e Torino, l’ultima giornata del girone di andata di Serie A. Ovviamente, altra giornata di fantacalcio e dei nostri consigli con “l’angolo del fantallenatore”.

Come sempre, consiglieremo 3 portieri, 5 difensori, 5 centrocampisti e 5 attaccanti, andando poi a formare anche una TOP 11.

PORTIERI

Audero – La Sampdoria affronta, fuori casa, il Parma. Partita equilibrata che può finire con poche reti, ricordiamo ancora le difficoltà del Parma. Ne può giovare Audero.

Dragowski – Il portiere della Fiorentina, dopo i sei gol presi contro il Napoli, vuole rifarsi. Prima dell’orrenda prestazione portò a casa un sonoro 11 e mezzo e contro il Crotone vuole tornare ad alti livelli.

Perin – Partita non facilissima per il Genoa contro il Cagliari, che non vince da molto tempo ma è comunque un avversario temibile in fase offensiva. L’ex Juventus proverà a subire il meno possibile e può stupire.

DIFENSORI

Singo – Nel primo Torino di Nicola ci sono poche certezze per ora: una di quelle è Singo. L’esterno rivelazione di questa stagione proverà a iniziare bene con il nuovo allenatore contro il Benevento.

Criscito – Nella difesa a tre del Genoa c’è Mimmo Criscito: può fare bene e, soprattutto, è rigorista, motivo principale per cui deve essere sempre preso in considerazione.

Karsdorp – La Roma affronta nuovamente lo Spezia con l’obbligo di vincere. L’esterno olandese sarà uno dei più propositivi e potrà spingere sulla sua fascia: per lui già 4 assist quest’anno.

Biraghi – Gli esterni molto offensivi della Fiorentina sono sempre un punto di forza al fantacalcio. Biraghi, nella sua propensione offensiva, è sempre un pericolo e contro il Crotone proverà a portare bonus.

Augello – Un’altra sorpresa di quest’anno è il terzino sinistro della Sampdoria: un gol e due assist fino ad ora e molte ottime prestazioni. Da confermare contro il Parma.

CENTROCAMPISTI

Nainggolan – Ghiotta occasione per portare i primi bonus in terra sarda per Radja Nainggolan: lanciatelo nella gara contro il Genoa dove può fare bene.

Ramsey – In leggero vantaggio nel ballottaggio con Rabiot, il gallese è un centrocampista importante nella Juventus e al fantacalcio può essere quel jolly inaspettato. Contro il Bologna si può schierare.

Castrovilli – Molta Fiorentina nei consigli perchè crediamo nella rinascita viola contro il Crotone. Non porta bonus da molto tempo il numero 10 e deve assolutamente tornare a incidere.

Candreva – A segno da tre partite consecutive, Antonio Candreva è una dlele certezze della Sampdoria. Inaspettatamente torna alla ribalta anche al fantacalcio e in un momento di forma come questo non può essere lasciato fuori.

Vidal – Buon momento di forma anche per Arturo Vidal. Conte ha annunciato che non farà turnover contro l’Udinese quindi ancora spazio al cileno, da non lasciare fuori.

ATTACCANTI

Borja Mayoral – Out Dzeko, spazio per Borja Mayoral dal primo minuto. Brutta prestazione nel match di Coppa Italia per lui, che deve riscattarsi e portare bonus.

Keita – In coppia con Quagliarella è pronto a fare bene contro il Parma, può dare molto, da non sottovalutare Keita Balde per questa giornata.

Joao Pedro – Rigorista e miglior giocatore di questo Cagliari in difficoltà: basta questo per dire che, nonostante tutto, Joao Pedro rimane una delle migliori scelte che potete fare.

Ribery – Altra Fiorentina e qui azzardiamo: Franck Ribery deve tornare a incantare. Molti fantallenatori lo stanno ancora aspettando e contro il Crotone ha una ghiotta occasione.

Petagna – Il centravanti azzurro, reduce da due assist contro la viola, vuole segnare. Partita difficile contro il Verona dove però può far valere la sua fisicità. Da schierare.

TOP 11

Dragowski; Criscito, Biraghi, Karsdorp; Candreva, Nainggolan, Vidal, Ramsey; Joao Pedro, Rbery, Mayoral.