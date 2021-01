Il Napoli pesca in Macedonia del Nord, stessa nazione di Eljif Elmas. Come riportato da Tmw, il club azzurro è sulle tracce di Luka Stankovski, un giovane difensore nordmacedone. Il centrale, classe 2002, nazionale Under 19, è nel mirino del club azzurro. Per il giocatore del Rabotnicki serve 1 milione di euro, sul ragazzo ci sono anche Fenerbahce e Dinamo Zagabria.