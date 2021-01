Hellas Verona-Napoli, un paio di nodi da sciogliere per Juric

Sul proprio portale, la redazione di Sky Sport ha riferito le ultime di formazione in casa scaligera in vista di Hellas Verona-Napoli.

“Con Kalinic ancora in netto vantaggio su Di Carmine restano un paio di nodi da sciogliere. Tameze non è pienamente recuperato e quindi in mediana dovremmo rivedere Dawidowicz. In difesa quindi possibile la conferma di Federico Dimarco nel terzetto arretrato con Lazovic esterno alto. C’è però anche l’opzione di inserire un centrale di ruolo (Ceccherini, recuperabile, o Lovato) e alzare Dimarco”.