Hellas Verona-Napoli, le ultime di formazione in casa azzurra

Archiviata la pratica Supercoppa contro la Juventus, il Napoli è pronto a ripartire e rialzare la china in campionato. Gli azzurri domenica affronteranno l’Hellas Verona alle 15 allo Stadio Bentegodi. Ecco le ultime in casa azzurra riferite da Sky Sport.

“Due spezzoni contro Fiorentina e Juventus sono serviti a Mertens per riprendere ritmo e gamba. Ora il belga punta a una maglia da titolare contro il Verona. La doppia ipotesi 4-3-3 o 4-2-3-1 resta in piedi con Petagna come alternativa d’attacco. In difesa rientra Di Lorenzo e Manolas se la gioca con Maksimovic. In mediana può essere confermato Demme. Occhio là davanti alle quotazioni di un Politano titolare”.