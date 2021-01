Gazzetta: “Insigne e Zielinski scompaiono nei momenti più importanti”

L’edizione odierna de la “Gazzetta dello Sport” affronta il tema della mentalità in casa Napoli accusando Piotr Zielinski e Lorenzo Insigne di mancanza di personalità nei momenti più importanti, come quello della Supercoppa in cui i giocatori in questione non hanno espresso tutto il loro talento.

“Non è per niente casuale il fatto che Insigne e Zielinski, i giocatori più rappresentativi del Napoli di Gattuso scompaiano nei momenti decisivi. E’ proprio questa discontinuità che non permette al capitano di fare il salto di qualità, manca il carattere non solo a lui, ma a tutta la squadra”