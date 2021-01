Gazzetta continua su Insigne: “Cerca serenità in famiglia, soffre la tensione contro la Juve”

Continua “l’analisi” della Gazzetta dello Sport sull’errore dagli undici metri commesso dal capitano azzurro mercoledì contro la Juventus.

Secondo la ‘rosa’, la tensione che lo ha spinto a compiere l’errore decisivo è dovuta soprattutto dall’avversaria:

“Ripartire, punto. Provando ad allontanare il tormento del rigore sbagliato in Supercoppa, che potrebbe minarne la serenità futura. Il giorno dopo Lorenzo Insigne l’ha vissuto in famiglia, circondato dall’amore di Genny, sua moglie, e di Carmine e Andrea,i due figli. Il modo migliore per sfuggire all’incubo che, ormai, lo perseguita dal momento in

cui ha sprecato l’opportunità di pareggiare e di avvicinare il suo Napoli ai tempi supplementari dopo una prestazione poco convincente. Il peso della responsabilità, probabilmente, non l’ha retto il capitano“.

“Contro qualsiasi altro avversario si sarebbe avvicinato alla battuta ricacciando indietro l’ansia del momento. Ma la Juve è la Juve, così come la rivalità che scandisce la

quotidianità del tifo napoletano”.