Gazzetta boccia Gattuso: “Napoli senza carattere. Non osa, vittima dei suoi errori; dov’è finito Ringhio?”

All’indomani della dura sconfitta con la Juventus in Supercoppa emerge, inequivocabile, il dato che vede il Napoli di Gattuso sempre meno combattivo e deciso contro le grandi.

Sulla scia di quanto sostenuto dal Corriere del Mezzogiorno (clicca qui per saperne di più), ecco l’analisi obiettiva della Gazzetta dello Sport:

“Carattere: è quello che manca alla formazione napoletana. La determinazione non trova nessun riscontro nel Dna dei giocatori e dunque, della squadra. Non è casuale se il Napoli ha sempre perso contro avversari di pari livello. Le ha rimediate contro il Milan, l’Inter, la Lazio e, mercoledì sera, la Juventus, evidenziando gli stessi limiti sia sul piano caratteriale sia su quello tecnico-tattico. Questo Napoli non sa osare, in determinate partite è vittima dei suoi stessi timori…“

“Eppure, è notorio che Gattuso non è mai stato uno arrendevole, da calciatore ha randellato e recuperato palloni come pochi.

Da allenatore, invece, sta facendo tanta fatica nel trasmettere il suo ardore alla squadra. E non è casuale nemmeno che Insigne e Zielinski, i due giocatori più rappresentativi del momento, scompaiano ogni qualvolta c’è da tirare fuori gli attributi. Ed è questa discontinuità nel rendimento che non ha mai permesso al capitano del Napoli di fare il definitivo salto di qualità. Manca, appunto, il carattere che latita non solo in lui, ma nel resto della squadra.