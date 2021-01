Attraverso un post sui social, Fabian Ruiz scalpita per il ritorno in campo, infatti nella descrizione del post ha scritto: “Lavorando duramente da casa, tanta voglia di tornare con i compagni! Un giorno in meno…”

Lo spagnolo dunque ha tanta voglia di tornare in campo e dare il suo contributo alla squadra di Gattuso, in attesa del tampone negativo dovrà allenarsi da casa.