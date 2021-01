Di Lorenzo a Sky – “Scudetto? Non ci poniamo limiti”

A due giorni dall’importante partita contro l’Hellas Verona, ha parlato ai microfoni di Sky, Giovanni Di Lorenzo.

Il terzino del Napoli ha parlato della cocente sconfitta in Supercoppa, sottolineando le difficoltà del giorno dopo date dal contraccolpo psicologico della sconfitta contro la Juventus ma ha voluto guardare avanti dicenndo che non c’è tempo per piangersi addosso e che domenica c’è una partita fondamentale per il cammino in campionato degli azzurri.

Ad una domanda che parlava della poca cattiveria del Napoli contro le big il terzino si è trovato non del tutto d’accordo dicendo che l’anno scorso, come quest’anno si è dimostrato carattere contro le big, serve la continuità che può aiutare la squadra a scalare le classifiche, sottolineando come la squadra non si ponga limiti di classifica, guardando partita dopo partita e facendo i conti solo alla fine.