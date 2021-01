Cdm: “Napoli in bianco con le grandi: tante palle goal, nessuna rete. Ecco il perchè”

La sfida di Supercoppa è stata solo l’ultima delle gare ‘in bianco’ del Napoli di Gattuso che – a quanto pare – non riesce ad insaccare quando di fronte ha una big.

A sottolinearlo è il Corriere del Mezzogiorno:

“Il Napoli aveva già Osimhen indisponibile, si è ritrovato con il solo Petagna in rosa ( per questo è stato bloccato Llorente, che piace tanto all’Udinese) in attesa di avere notizie certe sulrientro dell’attaccante nigeriano.

Petagna ha dato un grande contributo, come dimostrano i gol contro Sampdoria ed Empoli e gli assist contro la Fiorentina, ma il Napoli fa fatica a risalire il campo, mettere paura all’avversario quando gioca contro le grandi. Non può essere un caso che nell’ultimo mese contro Inter, Lazio e Juventus gli azzurri non siano riusciti a realizzare neanche un gol”.

“L’assenza di Osimhen ha tolto la profondità e l’esplosività che aveva colpito l’Atalanta, quella di Mertens rapidità e ritmo nel giropalla, efficacia nella conduzione del pressing oltre che la qualità in fase realizzativa.

La squadra di Gattuso, infatti, soprattutto contro Inter e Juventus è riuscita a creare anche palle-gol senza però riuscire a finalizzare. Ci sono dati significativi della sfida di mercoledì sera: il Napoli non ha brillato per velocità nel palleggio, realizzando solo 16 passaggi al minuto, nel primo tempo, dove ha coperto il campo in fase difensiva abbastanza bene, ha recuperato solo tre palloni nella metà campo avversaria contro i 19 della Juventus“.