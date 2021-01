Caos Roma – Fonseca non convoca Dzeko, Mkhytarian e Pedro

L’allenatore della Roma, Paolo Fonseca sembra avere grossi problemi nella gestione del suo gruppo squadra.

L’allenatore della Roma ha deciso di non convocare Mkhytarian, Dzeko e Pedro,i primi due per infortunio, mentre il terzo pare per scelta tecnica. Dopo il caos del sesto cambio che ha portato alla sconfitta a tavolino per 0-3 che ha portato al licenziamento del Team Menager Gombar, la squadra e soprattutto i 3 senatori non hanno preso di buon grado questa decisione e la giornata odierna è stata abbastanza turbolenta.

L’allenatore della Roma è sempre più in bilico e la partita con lo SPezia sarà decisiva, per la classifica dei giallorossi e per il posto del portoghese