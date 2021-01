Stanislav Lobotka è un obiettivo di mercato del Torino per questa sessione di mercato invernale di calciomercato.

I granata non vogliono mollare la presa ma il Napoli è stato chiaro: la società non lo reputa un calciatore sul mercato e non vuole cederlo in questo momento della stagione. In caso di no definitivo, il club piemontese potrebbe avviare un sondaggio per Valon Behrami, un ex Napoli di lusso. Vedremo i prossimi passi del Torino.

Lo riporta Tuttomercatoweb.