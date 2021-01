Superlega Europea, risposta durissima della Fifa: punizione pesantissima per chi vi parteciperà

La futuristica idea di una ‘Superlega‘ europea sembra dover abbandonare definitivamente la posizione di rilievo che stava acquisendo tra i presidenti di alcuni club.

A dare un colpo di spazzola durissimo all’ipotesi di una terza competizione internazionale è stato proprio Gianni Infantino, presidente della Fifa che – come riportato da Sky qui sotto – minaccia delle serie conseguenze nel caso venisse potato a termine il progetto:

“Un documento durissimo, firmato dal presidente FIFA Gianni Infantino e dai 6 presidenti delle confederazioni continentali del calcio per dire no alla Super Lega europea: “Una tale competizione non sarà riconosciuta. A qualsiasi club o giocatore coinvolto in questa competizione non sarà permesso di partecipare a quelle organizzate dalla Fifa e dalle rispettive confederazioni”. Mondiali, europei, Champions ed Europa League, campionati e tutto il resto”.