Sconfitta amara quella di ieri sera contro la Juventus in Supercoppa per il Napoli. Giovanni Di Lorenzo, terzino azzurro, ha voluto commentare la partita sui propri profili social:

“Perdere una finale fa male, ma non c’è tempo di soffermarsi su come è andata. Si volta subito pagina e si lavora per raggiungere i nostri obiettivi”.