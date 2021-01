Sky – Marchetti: “Situazione terzini complicata: i nomi restano due”

Luca Marchetti, giornalista di mercato di Sky, ha parlato ai microfoni di Marte Sport Live sul mercato del Napoli:

“Al Napoli piace Junior Firpo del Barcellona, più difficile arrivare ad Emerson Palmieri, poiché servirebbe cedere per l’ingaggio. Juventus-Napoli è stata decisa da episodi, è stata una partita molto tattica. Petagna? Ottimo attaccante ma sicuramente non il titolare di questo Napoli. Ricci e Parisi? Sicuramente il Napoli in passato ha fatto molti affari con l’Empoli, dati gli ottimi rapporti tra i club, ma su di loro non ci sono soltanto gli azzurri”.