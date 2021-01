Sky: “L’Udinese libera Lasagna e punta forte un attaccante azzurro”

Il mercato, come ben si sa, è una serie infinita di sliding doors. Come anticipato qualche minuto fa (clicca qui per saperne di più) Fernando Llorente sarebbe ormai prossimo al passaggio in bianconere, sponda Udinese.

A confermare, tra le righe, l’ipotesi appena prospettata è Sky che – in questi istanti – ha annunciato l’ormai prossima ufficialità del trasferimento di Kevin Lasagna dall’Udinese all’Hellas Verona.

L’attaccante classe 1992 andrebbe al Bentegodi al costo di circa dieci milioni, liberando così uno slot in attacco che quasi sicuramente occuperà Llorente.