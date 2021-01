La Juventus alza al cielo il primo trofeo della stagione, come si evince dal titolo nella prima pagina de La Gazzetta dello Sport.

Ronaldo e Morata consentono ai bianconeri di battere il Napoli per 2-0. Intanto Ronaldo carica i suoi e ci crede per lo scudetto, in basso spazio alle milanesi. Fonseca nella bufera dopo la doppia sconfitta.