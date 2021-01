Mediaset: “Sperava nel bis, il Napoli resta a guardare Cr7. Insigne, rigore iconico: è maledizione”

All’indomani della scottante sconfitta in finale di Supercoppa contro la Juve, la redazione di Sportmediaset analizza criticamente la gara degli uomini di Gattuso:

“Il Napoli, che sperava in un bis dopo la vittoria in Coppa Italia dello scorso anno, è rimasto a guardare. L’11 di Gattuso non ha saputo farsi trovare pronto nel momento più importante di questa stagione, quello che valeva il primo trofeo, che sarebbe poi stato il secondo dell’era di Ringhio.

E’ mancato Lorenzo Insigne, proprio l’uomo simbolo dei partenopei. Con quel rigore sbagliato che, fatalmente, rimane iconico nel racconto del match.

Sembra proprio una maledizione quella del Magnifico Lorenzo contro la Vecchia Signora. Il fantasista ha sbagliato tutti i tre rigori calciati contro la Juve con il Napoli in tutte le competizioni. Quando insomma c’è la squadra di Torino di fronte, Insigne si spegne.”