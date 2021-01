Secondo l’edizione odierna de Il Mattino, si potrebbe ancora allungare il rientro previsto per Victor Osimhen.

Come riportato, dunque, il calciatore nelle prossime ore dovrà fare un altro tampone. Se dovesse uscire negativo, potrebbe rimanere out per altre due settimane. Tornerebbe dunque il 6 febbraio nella sfida contro il Genoa.

Si attendono novità.