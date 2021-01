Sofyan Amrabat, centrocampista della Fiorentina, ha parlato ai microfoni ufficiali del club viola:

“Molti fattori mi hanno spinto ad accettare la Fiorentina, in primis dopo i colloqui con la dirigenza. Su di me c’era anche il Napoli ma ho ascoltato il mio cuore. Ho avuto un po’ di difficoltà ad ambientarmi ma è normale, tra cambio di allenatore e moduli ho dovuto adattarmi un po’. Stiamo crescendo e vogliamo far bene già sabato contro il Crotone, dopo la brutta sconfitta di Napoli”.