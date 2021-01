Supercoppa, Di Marzio: “Sconfitta più per demerito del Napoli che per merito della Juve”

Gianni Di Marzio ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TMW Radio. In particolare, si è soffermato sulla sfida di Supercoppa persa dagli azzurri contro la Juventus per 2 a 0. Ecco quanto emerge dalle sue parole:

“Sono contento per Pirlo, ma il Napoli mi ha deluso. Se la Juve avesse giocato a tre dietro non ci sarebbe stata partita. Ha inciso molto il recupero di Cuadrado. Tra gli azzurri non si salva nessuno tranne Lozano. Nel finale c’è stato un arrembaggio, ma destrutturato, non c’è stata un’idea del gioco. Credo che il risultato sia stato più demerito del Napoli che merito dei bianconeri”.