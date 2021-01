Umberto Chiariello, giornalista, è intervenuto a Radio Punto Nuovo. Ecco quanto emerge dalle sue parole:

“Per il Napoli ieri la cosa più importante non è stato il match di Supercoppa. Infatti, mi soffermerei sul momento delle avversarie in campionato. L’Atalanta ha pareggiato per la seconda volta di fila. La Lazio sta rinascendo, mentre la Roma è in pieno caos. Bisogna pensare al Verona ora”.