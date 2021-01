Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram esprimendo la sua gioia per la vittoria in Supercoppa ottenuta contro il Napoli per 2 a 0.



In particolare, queste le parole scelte dall’allenatore come didascalia alle immagini: “Vincere una finale è sempre bello, ma da allenatore è ancora più emozionante! Primo trofeo! Grandi ragazzi!”.