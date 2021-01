21 gennaio 2020. Quarti di finale di Coppa Italia. All’ex stadio San Paolo, attuale Diego Armando Maradona, Napoli-Lazio.

Partita sulla carta senza storia: biancocelesti strafavoriti, in gran momento di forma e in lotta anche per lo scudetto.

Ma si sa, è sempre il campo a parlare.

Quella sera tra gli spalti tornarono gli Ultras; il tifo più caldo della società partenopea era reduce dalla protesta contro il regolamento d’uso dello stadio ma bisognoso di sostenere la squadra in un momento complicato della stagione.

Gli azzurri non navigavano in acque tranquille in campionato: -9 dalla zona retrocessione dopo una pessima prestazione casalinga contro la Fiorentina, culminata con un netto 0-2. In Champions la musica era diversa: gli azzurri erano agli ottavi, e un mese dopo sarebbe venuto a Fuorigrotta il Barcellona di Leo Messi.

In partita secca il Napoli però non fa sconti. Dopo 1′ Insigne porta subito avanti gli azzurri, il tanto criticato Lorenzo Insigne, con un gol che mette a sedere la difesa biancoceleste. 1-0 e palla al centro.

Dieci minuti dopo Immobile fallisce un rigore, la serata sembra colorarsi d’azzurro e il destino vuole che il Napoli torni a competere per ciò che merita.

Ghiotte occasioni da una parte e dall’altra, due espulsi per ambedue le squadre, due pali a testa, ma il risultato non cambia: finisce 1-0 e Napoli in semifinale contro l’Inter.

Di lì a poco l’emergenza Coronavirus e il calcio subisce una pausa, ma il Napoli riesce comunque a guadagnarsi la coppa Italia avendo battuto Inter e Juventus.

Gennaro Gattuso, l’uomo della salvezza, l’uomo provvidenza…