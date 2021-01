Ronaldo: “Partita difficile e sofferta, dobbiamo continuare così”

L’attaccante portoghese della Juventus, Cristiano Ronaldo, ha parlato al temine del match vinto dai bianconeri per 2-0 contro il Napoli nella finale di Supercoppa. Queste le sue parole ai microfoni RAI:

“E’ stata una partita sofferta e molto difficile. La squadra si è comportata bene e abbiamo vinto un trofeo che ci rende felici e ci alza il morale per il futuro. Dobbiamo cambiare atteggiamento rispetto alla partita contro l’Inter e oggi lo abbiamo fatto e dobbiamo farlo anche per il futuro. Per lo scudetto è ancora tutto aperto, Inter e Milan sono molto forti ma penso che sia ancora possibile per noi“.