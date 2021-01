Raffaella Curioni, assessore con delega allo sport di Reggio Emilia, ai microfoni di Radio Marte ha parlato del match di questa sera tra Napoli e Juventus al Mapei Stadium:

“La giornata oggi è buona, così come la visibilità. Ci sono le condizioni per una buonissima gara. Siamo contenti perchè sarà una festa per il nostro stadio, nonostante le limitazioni. Faccio un in bocca al lupo alle due squadre, sperando che ci sia fair-play e che non ci sia la nebbia”.