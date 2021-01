Massimo Mauro, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Radio Goal”, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto emerge dalle sue parole:

”Lozano è cresciuto tanto con Gattuso. Tutti l’anno scorso erano in prima linea per criticarlo, invece sta dimostrando di essere un grande calciatore. Può essere l’arma in più di questo Napoli”.