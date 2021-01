Juventus-Napoli, le ultime dallo spogliatoio bianconero

Il tempo passa sempre di più ed entriamo nel vivo della finalissima Juventus-Napoli.

I partenopei e gli juventini si stanno preparando mentalmente e fisicamente per affrontare al top questa partita emozionante, dove solo una tornerà a casa con la Supercoppa tra le braccia.

Le ultime news di formazione in casa Juventus spaventano un po’ i tifosi, date le assenze dei top Dybala, Alex-Sandro, De Ligt e Demiral. A ciel sereno, però, è tornato fra i convocati il nome di Cuadrado, grazie al tampone negativo. Il colombiano tornerà subito titolare nella linea dei 3 centrali difensivi, insieme a Danilo, per l’emergenza in difesa.

La grande novità è la posizione dell’esterno Federico Chiesa, il quale andrà sulla fascia sinistra per contrastare il Chucky Lozano.