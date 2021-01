Dopo la clamorosa sconfitta interna per 4-2 della Roma contro lo Spezia, saranno i liguri di Italiano a sfidare Gattuso nel quarto di finale di Coppa Italia. Per il Napoli dunque, dopo aver perso in campionato in superiorità numerica sarà una ghiotta opportunità per riscattarsi.

Ecco il comunicato ufficiale del Napoli: