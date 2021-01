Cm.com assurdo: “Il Milan ha tanti rigori. Se li avesse avuti la Juve, ci sarebbero state le proteste di napoletani e interisti”

Il Milan ha avuto dodici rigori a favore in campionato, raggiungendo una doppia cifra rispetto alle seconde di questa particolare classifica, molto equilibrata rispetto agli ultimi anni.

Come riportato da calciomercato.com, la differenza tra i rigori a favore e quelli contro, per il Milan, è +8 (alle avversarie dei rossoneri ne sono stati concessi solo 4). In alcuni casi, ad esempio il Napoli e l’Atalanta, sono ancora più in basso in questa classifica (rispettivamente 3 e 2 rigori calciati).

Allo stesso tempo è assurdo dire cose del genere in quanto è denigratorio per le due tifoserie, napoletani ed interisti, etichettati come complottisti quando denunciavano favori arbitrali nei confronti della Juventus.