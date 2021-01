Il CIES ha pubblicato una nuova classifica, riguardante le reti messe a segno dai calciatori subentrati dalla panchina a gara in corso dei principali campionati europei. Al primo posto Haris Seferovic, attaccante del Benfica, che ha siglato ben 5 gol nelle gare in cui non è partito titolare. Presente nella top-10 anche Matteo Politano, esterno offensivo del Napoli, grazie alle 3 marcature contro Genoa, Roma e Fiorentina.