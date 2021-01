Adani: “Non si vedeva una Juve così disordinata da 9 anni”

Daniele Adani, durante una live su Twitch, si è soffermato sul momento della Juventus, avversaria del Napoli nel match di stasera. Di seguito vi riportiamo le sue parole:

“Con Sarri teoricamente per Ronaldo era più difficile adattarsi al suo modulo. Ma Cristiano ha reso meglio con lui, di quanto stia facendo con Pirlo. Ma, le critiche a Ronaldo nella gara contro l’Inter sono eccessive. Gli altri hanno giocato peggio. Mi aspettavo di più da Morata, fino ad ora in campionato non ha fatto bene. Un aspetto che non mi è piaciuto di Ronaldo, e lì ho visto il disordine che certifica la peggior gara della Juventus degli ultimi 9 anni e mezzo, è che andava sull’esterno a crossare”.