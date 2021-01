Tuttosport – Il Sassuolo rimedia alle cattive condizioni del manto erboso dopo le critiche di De Zerbi: le ultime

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, il manto erboso del Mapei Stadium è stato praticamente rimesso a nuovo dopo la sfida tra Sassuolo e Parma di domenica scorsa. Il tecnico dei neroverdi infatti, Roberto De Zerbi, si era parecchio lamentato nelle interviste post-gara per le condizioni in cui riversava il campo di Reggio Emilia. Per questo motivo, il Sassuolo è immediatamente intervenuto per migliorare la situazione in occasione della Supercoppa italiana che si disputerà domani tra Napoli e Juventus.