La Ssc Napoli ha pubblicato il report di allenamento della seduta mattutina. La squadra ha svolto lavoro in palestra e successivamente una partitina a campo ridotto. C’è stata una seduta di chiusura con dei tiri in porta. Andrea Petagna ha svolto l’intera sessione di allenamento, mentre Nikola Maksimovic ha svolto solo in parte, per l’altra metà ha operato una sessione personalizzata.