Gianluca Di Marzio, nel suo speciale di calciomercato, ha parlato cosi della questione terzini in casa Napoli:

“Il Napoli ha rallentato la ricerca del terzino sinistro: infatti dopo aver chiesto informazioni per Junior Firpo del Barcellona, ha deciso per ora di non affondare nessun colpo. Il motivo sono due: la difficoltà di operare in questo mercato vista la crisi e le mancate uscite di due terzini come Malcuit e Ghoulam”.