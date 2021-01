Mertens: “Napoli Juve gara speciale. Vi spiego il motivo del pranzo”

Dries Mertens, attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tg3 Campania, dove ha parlato della Supercoppa Italiana.

“Napoli Juve è una partita speciale, quella di domani ancora di più perché si può vincere un trofeo. Io sto bene, vedremo domani come reagisco. Il pranzo insieme è stato fatto più per un po’ di divertimento, per staccare con la testa. Ai giocatori rimasti e a quelli arrivati piace molto stare in gruppo. Il mister e il suo staff ci sono vicini, per questo c’è rapporto. Domani dobbiamo dare il 110% a prescindere da come sta la Juve, dobbiamo dare il massimo”.