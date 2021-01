Milik, ma non solo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, anche Malcuit e Ghoulam sono sul piede di partenza.

Il laterale francese sembrava lo scorso weekend a un passo dal Parma, ma l’affare non è decollato. Ora gli estimatori arrivano dalla Francia, ma non si è ancora arrivati alla conclusione della questione. Per l’algerino invece non sembrano esserci offerte al momento, ma continuerà fino all’ultimo giorno di mercato a essere in vendita. Nulla da fare invece per Llorente, che resterà in azzurro fino a giugno.