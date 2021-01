Partita speciale quella di domani sopratutto per due ex compagni di squadra: stiamo parlando ovviamente di Rino Gattuso e di Andrea Pirlo. Il mister del Napoli ha parlato cosi in conferenza:

“Io e Andrea siamo stati compagni sin dagli under 16, insieme abbiamo vinto tutto! Insieme ci siamo aiutati e ci siamo migliorati, siamo grandi amici e ne abbiamo combinate tante anche con le nostre mogli. Domani spero di procurargli un rammarico ma mi auguro che vinca il migliore”.