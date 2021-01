Il Napoli, attraverso i propri canali social, ha condiviso alcuni scatti della partenza verso Reggio Emilia, luogo della finale di domani.

Da come si può intravedere in una storia Instagram della società azzurra, con la squadra è partito regolarmente anche Andrea Petagna, che oggi ha svolto tutto l’allenamento in gruppo dopo qualche problema al polpaccio. Sullo sfondo, anche – e nuovamente – il giovane Cioffi.